هيئة النقل: إجمالي السفن في الأسطول البحري السعودي يصل إلى 435 سفينة

كما تستعرض الهيئة قدراتها اللوجستية في القطاع البحري التي تتمثل في تصدر المملكة إقليميًّا في جانب الحمولة الطنية، مسجلةً أكثر من 14 مليون طن سنويًّا، ويبلغ إجمالي السفن في الأسطول البحري السعودي 435 سفينة؛ في حين يأتي ارتفاع نسبة البحارة إلى 25% وكذلك المعاينين البحريين بنسبة 83% مؤشرًا مهمًّا على تطور هذه الخدمات.