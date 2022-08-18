لوحة جمالية ربانية.. بساط أخضر يكسو جازان ومحافظاتها بعد شهر ماطر

اكتست منطقة جازان بالخضرة، وتحولت إلى مزارع وبساط أخضر؛ فيما تشهد محافظات المنطقة استمرارًا للحالة المطرية؛ مما نتج عنه جريان الأودية والسيول.
وأسهمت الغيوم والضباب في رسم لوحات جمالية، دفعت الأهالي والزوار إلى الخروج إلى التنزه، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
وتعيش جازان هذه الأيام أجواء بديعية رائعة وتختال بجمال طبيعتها عقب هطول الأمطار الغزيرة على محافظاتها؛ حيث ظهرت بحُلة خضراء توشحت بها سهولها وجبالها ووديانها تَسُر الناظرين؛ مما جعلها قبلة لعشاق الرحلات.
وروت الأمطار، ومياه سد وادي جازان، القطاع الزراعي، والتي يستفيد منها نحو 700 موقع زراعي عبر 7 قنوات رئيسية، ويعتمد فيه المزارعون على حرث الأراضي، ورعي الأغنام.
وتستأثر جازان بـ12 مرعى من 139 مرعى على مستوى المملكة العام الماضي، إلى جانب تنوع بيئة المملكة بالموارد الطبيعية، التي تشمل 2.7 مليون هكتار مساحة الغابات، و2200 نوع من النباتات المصنفة، و500 نوع من الطيور و86 نوعًا من الثدييات المسجلة.