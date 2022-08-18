لوحة جمالية ربانية.. بساط أخضر يكسو جازان ومحافظاتها بعد شهر ماطر

وتستأثر جازان بـ12 مرعى من 139 مرعى على مستوى المملكة العام الماضي، إلى جانب تنوع بيئة المملكة بالموارد الطبيعية، التي تشمل 2.7 مليون هكتار مساحة الغابات، و2200 نوع من النباتات المصنفة، و500 نوع من الطيور و86 نوعًا من الثدييات المسجلة.