اكتمال مشاركة 8 منتجات تقنية في الدفعة الأولى من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة

وأوضحت أن الدفعة الأولى قدمت منتجات ريادية ابتكارية في قطاعات مختلفة، حيث قدّمت شركة مايكروسوفت Microsoft منتج جهاز واقع مدمج HoloLens2، وطورت شركة ديما إنيرجي (DEMA ENERGY) مركز بيانات متنقلًا صديقًا للبيئة يهدف إلى توفير الطاقة، كما أنتجت ماستر ووركس (Master works) منصة لتحليل البيانات باستخدام الكاميرات والذكاء الاصطناعي، فيما وفرت شركة تاتا كوميونيكيشين TATA منصة وحلولًا للمركبات المتصلة، فيما ابتكرت فيوتشر لوكFuture Look منتج المساعد الصوتي الذكي العربي "لبيه"، وتمكّنت شركة سيمنس SIEMENS من توطين منصة لإنترنت الأشياء الصناعي "مايندسفير"، واستحدثت شركة ملتزم Moltazim خدمة الالتزام التنظيمي RegTech، إضافة إلى تطوير شركة تايقو Tygo لمحرك ذكاء اصطناعي يقدم التوصيات المناسبة حيال باقات الاتصال والبيانات للعملاء من خلال تحليل مدخلاتهم واحتياجاتهم.