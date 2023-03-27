أهالي ينبع يستحضرون عادات رمضان بتعليق اللوحات الترحيبية والمجسمات وممارسة الألعاب الشعبية

يستحضر أهالي محافظة ينبع عادات وتقاليد شهر رمضان المبارك بتعليق اللوحات والمجسمات والعبارات الترحيبية بشهر رمضان المبارك في مداخل الأسواق والحارات؛ إذ تتحول المحافظة إلى خلية نحل؛ لتعيد الأجواء الرمضانية القديمة.. كما تتزين المنازل بالفوانيس في طابع يرتسم معه الفرح والابتهاج وسط ممارسة الألعاب الشعبية في ليالي رمضان.
وقد نفَّذت بلدية المحافظة مجسمات جمالية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك على أشكال "أهلَّة"، تم توزيعها في التقاطعات الرئيسية والشوارع والمنطقة التاريخية، وذلك في مشهد جميل، استشعر معها السكان الأجواء الرمضانية المميزة، ولاقت إعجاب واستحسان الجميع.
ويُعتبر شهر رمضان لدى الأهالي فرصة لجلب عادات وتقاليد الآباء والأجداد، التي كانوا يمارسونها في أيام رمضان سابقًا؛ إذ تجد في كل حارة مركازًا يجتمع فيه الأهالي للتواصل فيما بينهم، ويتبادل الجيران المأكولات الرمضانية، ويتجمع الأصدقاء في المقاهي الشعبية والمنطقة التاريخية بالمحافظة إلى منتصف الليل، يتسامرون إلى أن يحين موعد السحور.
وينفرد شهر رمضان المبارك بالعديد من المظاهر الجميلة التي تتجدد عامًا بعد عام، فما إن يطل شهر الخير حتى تتحول الحياة في مختلف أنحاء المحافظة إلى أجواء روحانية، تسمو وترتقي بها الأنفس. كما تتميز المحافظة بالبسطات الرمضانية التي أضحت أحد أبرز مظاهر الشهر.
كما تنظم الهيئة الملكية بينبع ممثلة بإدارة خدمات الاملاك السوق الرمضاني السنوي، الذي ارتبط بموقعه الحالي في حي رضوى ٤ بذاكرة مجتمع مدينة ينبع الصناعية منذ أكثر من ٤٠ عامًا.
ويتمثل الهدف من إقامة هذا السوق في أن يكون منطقة تجمُّع لبيع المأكولات والمشروبات التي يختص بها الشهر الكريم في جو سليم وآمن صحيًّا، وذلك من خلال الرقابة والإشراف المباشر من قِبل المختصين.
كما يعتبر السوق ملتقى اجتماعيًّا لساكني المدينة للتلاقي وتبادُل التهاني ببلوغ الشهر المبارك.