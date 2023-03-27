أهالي ينبع يستحضرون عادات رمضان بتعليق اللوحات الترحيبية والمجسمات وممارسة الألعاب الشعبية

ويُعتبر شهر رمضان لدى الأهالي فرصة لجلب عادات وتقاليد الآباء والأجداد، التي كانوا يمارسونها في أيام رمضان سابقًا؛ إذ تجد في كل حارة مركازًا يجتمع فيه الأهالي للتواصل فيما بينهم، ويتبادل الجيران المأكولات الرمضانية، ويتجمع الأصدقاء في المقاهي الشعبية والمنطقة التاريخية بالمحافظة إلى منتصف الليل، يتسامرون إلى أن يحين موعد السحور.