بالفيديو.. "الحصيني": الحرارة في المشاعر ستنخفض درجتين ليلًا

توقع الباحث في الطقس العضو المؤسّس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد الطقس في المشاعر المقدسة في أيام التشريق تراجعًا قليلًا في درجات الحرارة ليلًا إلى درجتين سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو المدينة المنورة، مع بقاء الحرارة مرتفعة نهارًا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع "سبق"، حيث قال "الحصيني": الأجواء في مكة المكرمة ومشعر منى تميل إلى الاعتدال ليلًا، وتتراوح ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية، وفي ساعات الظهيرة تتراوح ما بين 42 إلى 45 درجة.
ووجّه "الحصيني" الشكر والتقدير لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين على الجهود المبذولة في رعاية ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1444هـ.