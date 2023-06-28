بالفيديو.. "الحصيني": الحرارة في المشاعر ستنخفض درجتين ليلًا

توقع الباحث في الطقس العضو المؤسّس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد الطقس في المشاعر المقدسة في أيام التشريق تراجعًا قليلًا في درجات الحرارة ليلًا إلى درجتين سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو المدينة المنورة، مع بقاء الحرارة مرتفعة نهارًا.