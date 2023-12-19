"البشت الحساوي".. إحياء تراث وتعزيز ثقافة وترفيه للأسرة

وتضم أجنحة المهرجان أركانًا لتقنيات صناعة البشت الحساوي، وأنواعه، والمواد المستخدمة في حياكته، وخياطته، وركنًا للحرف التقليدية، وهي: حرف الخرازة، وصناعة العقل، وثياب النشل والسديري والطواقي. وركنًا للعطور والبخور والعود، بجانب مشاركة المعهد الملكي للفنون التقليدية بدورات تدريبية تحت إشراف متخصصين في صناعة منتجات مبتكرة ومستوحاة من البشت، وهي: ورش عمل أسورة البشت، وورشة عمل حامل نظارة البشت، وعمل ميدالية البشت، وعمل فاصل كتاب البشت.