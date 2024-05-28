"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024م

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024م، الذي تضمّن تحليلاً لتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا متانة اقتصاد السعودية في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم السنوي بنسبة 1.6% في نطاق أقل من المعدل المستهدف عالميًّا. كما تطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.