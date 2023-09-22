رائدا فضاء واقتصاد قوي.. أبو عباة: نضحّي لأجل وطننا في يومه الـ93

وأردف: "اليوم ينعم وطننا الحبيب بنهضة شاملة ومطردة في شتى المجالات، ويعد اقتصادها من أقوى الاقتصاديات العالمية، وعضو فاعل في مجموعة العشرين، كما تمكنت من خلال ثقلها السياسي استضافة قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة جدة)، بالإضافة إلى قيام العديد من رؤساء الدول بزيارة المملكة، وقد كان لحسن سياستها وعلاقاتها الخارجية التي تميزت بالاتزان والوسطية والاعتدال محل قبول وترحاب من كل الدول وصانعة سلام يشار إليها بالبنان في كل المحافل الدولية كما قدمت مبادرات أسهمت في اتخاذ خطوات كبيرة لمحاربة الإرهاب ودحضه، ونشر ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الشعوب، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف".