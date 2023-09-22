رائدا فضاء واقتصاد قوي.. أبو عباة: نضحّي لأجل وطننا في يومه الـ93

عدّد مساعد مدير جمعية عناية الصحية عبدالعزيز بن محمد أبو عباة، مظاهر قوة المملكة في الجوانب العلمية والرياضية ودورها الديني والإنساني والإغاثي؛ تزامنًا مع احتفال المملكة باليوم الوطني الـ93 تحت شعار "نحلم نحقق".
وأوضح "أبو عباة" يقول: "ونحن حينما نحتفي بهذا اليوم يجب أن نستذكر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء الذين استطاعوا أن يبنوا دولة قوية مزقتها الحروب والقبلية في كيان واحد باسم المملكة العربية السعودية،، وواصل أبناؤه البررة -رحمهم الله جميعًا- مسيرة المؤسس -طيب الله ثراه- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حتى غدت المملكة نبراسًا يُحتذى به وعلَمًا مشرقًا، وارتقت إلى مصافّ الدول المتقدمة أمنًا وأمانًا للمواطن والمقيم.
وأضاف: "في هذا المقام أعبر عن كامل ولائي واعتزازي بوطني العزيز، وأهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحكومتنا الرشيدة بهذا اليوم المجيد".
وأردف: "اليوم ينعم وطننا الحبيب بنهضة شاملة ومطردة في شتى المجالات، ويعد اقتصادها من أقوى الاقتصاديات العالمية، وعضو فاعل في مجموعة العشرين، كما تمكنت من خلال ثقلها السياسي استضافة قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة جدة)، بالإضافة إلى قيام العديد من رؤساء الدول بزيارة المملكة، وقد كان لحسن سياستها وعلاقاتها الخارجية التي تميزت بالاتزان والوسطية والاعتدال محل قبول وترحاب من كل الدول وصانعة سلام يشار إليها بالبنان في كل المحافل الدولية كما قدمت مبادرات أسهمت في اتخاذ خطوات كبيرة لمحاربة الإرهاب ودحضه، ونشر ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الشعوب، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف".
وتابع: "وفي الجانب العلمي فقد حققت المملكة إنجازًا علميًا عظيمًا تمثل في إرسال رائدي فضاء (رجل وامرأة) إلى محطة الفضاء الدولية، لإجراء تجارب بحثية تتعلق بالجاذبية، والتي ستكون نتائجها ثورة علمية في مجال الفضاء وخدمة الإنسانية.
وبيّن أنه "انطلاقًا من دور المملكة الديني والإنساني، سخرت دولتنا الرشيدة -أيدها الله- اهتمامًا بالغًا في إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، ومد يد العون وتقديم الدعم والعطاء والمساندة للأفراد والدول الشقيقية والصديقة، من خلال مؤسساتها الإغاثية، ومنصاتها الخيرية".
واستكمل: في الجانب الرياضي، فقد اتخذت دولتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ قرارات أحدثت تغييرًا جذريًا في القطاع الرياضي، حيث أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للإسهام في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.
واختتم يقول: "وتحقيقًا لما ورد في أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو التدريب المستمر للكوادر الرياضية، فقد استقطبت هذا العام نجومًا عالميين في كرة القدم إلى الأندية السعودية، فوطن هذا شأنه يجب أن نفتخر به وأن نضحي من أجله والعمل على بنائه بقوة الإيمان والإخلاص والوطنية، يقول تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} سورة التوبة، الآية 105".