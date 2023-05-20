"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات متنوعة في ولاية البحر الأحمر بالسودان

وزع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مساعدات غذائية وإيوائية استفاد منها 1.206 أفراد من النازحين والمتضررين في مركز الإيواء بدار البني عامر بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان الشقيقة.