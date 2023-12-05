طقس الثلاثاء.. أمطارٌ رعديّة ورياحٌ نشطة على 5 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومائج باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.