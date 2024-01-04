"البيئة": رصد "196" مخالفة لمصادر المياه واستخداماتها في 2023م

وأوضحت الوزارة أنّ عدد مخالفات مصادر المياه واستخداماتها بلغ "196" مخالفة، بإجمالي غرامات مالية وصلت إلى "4,595,500" ريال، مبيّنة أن المخالفات تركزت على القيام بــ"حفر أو تعميق أو تنظيف آبار بدون رخصة، واستخدام البئر لغير الغرض المرخَّص له، ومزاولة مهنة حفر الآبار بدون رخصة، ومزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب "الأشياب"، ونقلها وتوزيعها بالصهاريج بدون ترخيص".