"البيئة": رصد "196" مخالفة لمصادر المياه واستخداماتها في 2023م

كشفت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة عن مخالفات مصادر المياه واستخداماتها خلال عام 2023م؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة أنّ عدد مخالفات مصادر المياه واستخداماتها بلغ "196" مخالفة، بإجمالي غرامات مالية وصلت إلى "4,595,500" ريال، مبيّنة أن المخالفات تركزت على القيام بــ"حفر أو تعميق أو تنظيف آبار بدون رخصة، واستخدام البئر لغير الغرض المرخَّص له، ومزاولة مهنة حفر الآبار بدون رخصة، ومزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب "الأشياب"، ونقلها وتوزيعها بالصهاريج بدون ترخيص".
وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الرياض تصدّرت قائمة المخالفات بـ"47" مخالفة، تلتها منطقة الجوف "45" مخالفة، ثم منطقة القصيم "40" مخالفة، والمنطقة الشرقية "25" مخالفة، فيما جاءت بقية المناطق بمجموع "39" مخالفة.
ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى ضرورة التقيد والالتزام بشروط وضوابط رخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها؛ امتثالًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، وحفاظًا على مصادر المياه الجوفية والسطحية، وتنظيم وحوكمة وترشيد استخداماتها؛ لضمان استدامتها لجميع الأنشطة؛ حتى لا يتمّ إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام المياه ولائحته التنفيذية للمخالفين.