فتش عن قرينتها.. "النمر" محللاً: الجلطات في الرجال أعلى من النساء ولكن!

وأوضح "النمر"؛ في ردّه على سائل يقول: "هل الجلطات تُصيب الرجال أكثر من النساء؟ إن كان صحيحاً.. لماذا؟"؛ حيث أجاب: "بلا شك الجلطات في الرجال أعلى من النساء"، لكن يكون معدل "المرأة بعد انقطاع الطمث أعلى بثلاث مرات لحدوث الجلطة من قرينتها التي لم ينقطع عنها بنفس العمر".