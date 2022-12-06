فتش عن قرينتها.. "النمر" محللاً: الجلطات في الرجال أعلى من النساء ولكن!

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن الإصابة بالجلطات في الرجال أعلى من النساء، ثم تتساوى النساء مع الرجال في فرص الإصابة بعد انقطاع الطمث عنهن.
وأوضح "النمر"؛ في ردّه على سائل يقول: "هل الجلطات تُصيب الرجال أكثر من النساء؟ إن كان صحيحاً.. لماذا؟"؛ حيث أجاب: "بلا شك الجلطات في الرجال أعلى من النساء"، لكن يكون معدل "المرأة بعد انقطاع الطمث أعلى بثلاث مرات لحدوث الجلطة من قرينتها التي لم ينقطع عنها بنفس العمر".
وأضاف: "بعد سن اليأس ترتفع الجلطات في النساء وتقترب من مستوى الرجال، ولماذا: هناك نظريات كثيرة أقواها هو تأثير كروموسوم Y".