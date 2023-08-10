"الموارد البشرية": 400 ألف متطوع بنهاية الربع الثاني من 2023

أعلنت الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن مؤشرات العمل التطوعي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م، والتي حققت أرقامًا كبيرة تعكس جهودها المبذولة في تعزيز وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.
وذكرت الوزارة أن عدد المتطوّعين والمتطوعات بلغ 410573 متطوعًا بلا تكرار، و1014552 متطوعًا بالتكرار، منفذين بجهودهم 173878 فرصة تطوعية، شملت جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتنوّعت بين مختلف مجالات ومستويات العمل التطوعي، بإجمالي بلغ 21135711 ساعة تطوعية.
واستفاد من تلك الجهود أكثرُ من 25 مليون مستفيد، وارتفعت القيمة الاقتصادية للفرد المتطوع إلى 37.12 ريالًا؛ مما عاد بإجمالي عائد اقتصادي بلغ 463,985,100 ريال.
وامتدّت الإنجازات المحققة إلى المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وهي الحاضنة الرسمية للعمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية، وسجلت 1491830 فردًا متطوعًا، و5786 جهة مسجلة.
وفي سبيل تعزيز قدرات العاملين في منظومة العمل التطوعي، قدمت الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية خلال الربع الثاني 9340 استشارة، و29 ورشة تدريبية، استفاد منها 3015 فردًا، و418 جهة.
يُذكر أنّ المنصة الوطنية للعمل التطوعي توفّر فرصًا تطوّعية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وبجميع مجالات العمل التطوعي، وتتيح للجميع مواطنين ومقيمين التسجيلَ والانضمام إلى الفرص التطوعية المتاحة.