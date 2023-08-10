"الموارد البشرية": 400 ألف متطوع بنهاية الربع الثاني من 2023

وذكرت الوزارة أن عدد المتطوّعين والمتطوعات بلغ 410573 متطوعًا بلا تكرار، و1014552 متطوعًا بالتكرار، منفذين بجهودهم 173878 فرصة تطوعية، شملت جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتنوّعت بين مختلف مجالات ومستويات العمل التطوعي، بإجمالي بلغ 21135711 ساعة تطوعية.