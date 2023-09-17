في دور السينما السعودية.. هيئة المسرح والفنون الأدائية تعلن عن عرض مسرحية "معلقاتنا امتداد أمجاد"

وتستلهم هذه المسرحية التي عُرضت في يوم التأسيس 2023م تاريخ وأمجاد المملكة العربية السعودية منذ التأسيس، وذلك عبر سرد أهم التحولات التاريخية ضمن قالبٍ شعري غنائي تضمّن مجاراة للمعلقات الشعرية الشهيرة بمشاركة مجموعةٍ من الشعراء المعروفين، وهم: الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وجاسم الصحيح، وفهد عافت، وفواز اللعبون، وحاتم الزهراني، ومحمد جبر الحربي، وسلطان السبهان، وسلطان الضيط، ويحيى رياني، وتركي حمدان العنزي. كما أخرج المسرحية الفنان عامر الحمود، وشارك فيها أبرز نجوم الغناء والمسرح.