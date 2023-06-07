كاشفًا عن أفضل وأشرس المستهلكين.. "القحطاني": تخطيط ميزانية أسرتك يبعدك عن هم الديون للبنوك

وفي مقاله "ميزانية الأسرة خلال الأزمات الاقتصادية" بصحيفة "اليوم"، يقول "القحطاني": "تهدف ميزانيّة الأسرة إلى التخطيط لكل الإيرادات والنفقات المختلفة لتحديد طريقة التصريف المالي الأمثل للأسرة في فترة زمنية محددة، وهي في الغالب سنة كاملة ما لم تطرأ تغيرات اقتصادية ومالية مفاجئة تتطلب إعادة النظر فيها حسب تلك المتغيرات الطارئة، والمعلوم أن المصروفات والادخار الأسري تعتمد على الإيرادات من رواتب واستثمارات، وبالتالي لا بد من توازن بين الإيرادات والمصروفات، خاصة لدى الأسر المحدودة الدخل التي تعتمد على الراتب الشهري، وربما مما تحصل عليه من دعم حكومي إذا كانت من الأسر المحتاجة لذلك".