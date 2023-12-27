"التعاون الإسلامي" تُدين استمرار جرائم العدوان والإبادة والتهجير ضدّ الفلسطينيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدة-، استمرار جرائم العدوان العسكري والإبادة الجماعية والتهجير القسري والتدمير المتواصل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، التي أدت اليوم إلى ارتقاء 6 شهداء في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، إضافة إلى مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة، ومواصلة استهداف المنشآت وكذلك العاملين في القطاع الصحي والإنساني والإعلامي، في انتهاكٍ صارخٍ للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.