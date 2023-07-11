بوفد يترأسه "التميمي".. المملكة تشارك في دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2023

يشار إلى أن مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يضم 48 دولة منتخبة من ضمنها المملكة، وذلك من أصل 193 دولة عضو في الاتحاد، ويقوم المجلس بتسيير أعمال الاتحاد في الفترات التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، كما يتولى ضمن أدواره النظر في قضايا سياسات الاتصالات والتأكد من استجابة أنشطة الاتحاد وسياساته واستراتيجياته لقطاع الاتصالات سريع التغير، إضافة إلى تسيير أعمال وبرامج الاتحاد والموافقة على ميزانياته.