بوفد يترأسه "التميمي".. المملكة تشارك في دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2023

شاركت المملكة في أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2023م، المنعقدة حالياً في العاصمة السويسرية جنيف، بوفد ترأسه محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، وحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة.
وتعدّ دورة المجلس للعام 2023م هي الأولى للدول الأعضاء التي تم انتخابها في مؤتمر المندوبين المفوضين أواخر العام 2022م، حيث تستمر أعمال دورة المجلس حتى 21 يوليو 2023م.
وتأتي المشاركة الفاعلة والمؤثرة للمملكة في الاتحاد الذي يعد الجهة المتخصصة بالاتصالات والتقنية في الأمم المتحدة، ضمن أهدافها المتمثلة في دعم الاتحاد وتسخير إمكانياتها وخبراتها البشرية المتخصصة في مجالات الاتصالات والتقنية لدعم أنشطته، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع الاتصالات والتقنية، والعمل على مساعدة الدول الأعضاء عامة في الاتحاد والدول النامية خاصة.
وتوّجت هذه الجهود بثقة المجتمع الدولي في الدور الكبير الذي تلعبه المملكة في الاتحاد؛ إذ إن المملكة تحتفظ بعضويتها في مجلس الاتحاد منذ العام 1965م، وقد تم إعادة ترشيحها في كل الدورات الانتخابية منذ ذلك التاريخ.
يشار إلى أن مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يضم 48 دولة منتخبة من ضمنها المملكة، وذلك من أصل 193 دولة عضو في الاتحاد، ويقوم المجلس بتسيير أعمال الاتحاد في الفترات التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، كما يتولى ضمن أدواره النظر في قضايا سياسات الاتصالات والتأكد من استجابة أنشطة الاتحاد وسياساته واستراتيجياته لقطاع الاتصالات سريع التغير، إضافة إلى تسيير أعمال وبرامج الاتحاد والموافقة على ميزانياته.