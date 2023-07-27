"الأرصاد": سماء غائمة يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية على الشرقية "الربع الخالي" وجازان

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 25- 55 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.