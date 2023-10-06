المغرب تؤكد دعمها لرغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034

وذكر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئيس لجنة كأس العالم 2030، فوزي لقجع، في بيان اليوم: "إن الجامعة تؤكد دعمها لملف المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034، وإن لديها كل المؤهلات التنظيمية والرياضية في مجال البنية التحتية والمرافق السياحية، القادرة على تنظيم أكبر التظاهرات الدولية على أعلى المستويات".