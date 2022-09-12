"التراث" تنتهي من ترميم وتأهيل 24 موقعاً تراثياً

وأطلقت الهيئة هذه المشاريع من خلال ثلاثة مسارات، الأول: "أعمال الترميم والتأهيل"، حيث يعنى هذا المسار بالمحافظة على المباني التراثية عبر إعادتها لحالتها الأصلية على مرحلتين، تتعلق الأولى منها بالترميم الكامل بنفس المواد الطبيعية الأصلية للبناء، وطرق العمل التقليدي في البناء، ثم مرحلة التأهيل، وإضافة الاحتياجات الرئيسة لهذه المباني مثل: الكهرباء، أنظمة الحريق، الممرات، والنظافة؛ مع الحفاظ على الملامح التي تعبّر عن قيمة المبنى التاريخية والثقافية، وتعمل الهيئة من خلال هذا المسار على 13 مشروعاً أنجزت منها 4 مشاريع، فيما تعمل حالياً على 10 مشاريع.