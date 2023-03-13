شاهد الأمطار الديمية تجري الأودية في الحريق والحلوة والحوطة وأجزاء من الدلم والأفلاج

واصلت الأمطار الديمية هطولها على محافظات جنوب الرياض من منتصف الليل حتى ساعات الفجر الأولى، شملت محافظات ومراكز: (الحريق، والحلوة، وحوطة بني تميم) وأجزاءً من محافظتَي الدلم والأفلاج.
وأجرت الأمطار أودية الحريق منها وادي الجفر ووادي عولان والأيمن وارتوت المزارع، كما جرت أودية مركز الحلوة بحوطة بني تميم وسال على أثرها وادي مطعم ووادي القراين والفارعة، وكذلك وادي برك وبوضان ونغص ونعم بمركز القويع.
وشملت الأمطار أجزاءً من محافظة الأفلاج، جرى على أثرها وادي ستارة ووادي باطن حراضة شمال غرب الأفلاج.
ووثّق المصوّر عبدالله الغميجان؛ تلك الأمطار وجريان عددٍ من الأودية، وخصَّ بها متابعي "سبق".