شاهد الأمطار الديمية تجري الأودية في الحريق والحلوة والحوطة وأجزاء من الدلم والأفلاج

واصلت الأمطار الديمية هطولها على محافظات جنوب الرياض من منتصف الليل حتى ساعات الفجر الأولى، شملت محافظات ومراكز: (الحريق، والحلوة، وحوطة بني تميم) وأجزاءً من محافظتَي الدلم والأفلاج.