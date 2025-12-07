الرياض تحتضن العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025

ويتضمن العرض 37 شوطًا تأهيليًا، بواقع جوائز تصل إلى 300 ألف ريال لكل شوط، إضافة إلى جوائز للمراكز من الأول حتى العاشر بقيمة 30 ألف ريال. كما تشهد المنافسات النهائية ست بطولات، تبلغ قيمة جوائز كل منها 305 آلاف ريال، إلى جانب بطولات الخيل سعودية الأصل والمنشأ، التي تشمل ست بطولات بجوائز تصل إلى 345 ألف ريال للمراكز الخمسة الأولى، وسط مشاركة واسعة من أبرز المرابط والخيل المتنافسة محليًا ودوليًا.