الرياض تحتضن العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025

تستعد العاصمة الرياض لاحتضان العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025، منتصف الأسبوع القادم، والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة على مدى خمسة أيام في مقره بديراب، في حدث دولي يجمع نخبة المرابط من داخل المملكة وخارجها في منافسة تحتفي بأصالة الخيل العربية وجمال سلالاتها.
ويأتي تنظيم العرض امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالخيل العربية الأصيلة، ودعمها المستمر لتعزيز حضورها العالمي والمحافظة على إرثها العريق، الذي يشكّل أحد مكونات الهوية الثقافية والتاريخية للمملكة.
ويتضمن العرض 37 شوطًا تأهيليًا، بواقع جوائز تصل إلى 300 ألف ريال لكل شوط، إضافة إلى جوائز للمراكز من الأول حتى العاشر بقيمة 30 ألف ريال. كما تشهد المنافسات النهائية ست بطولات، تبلغ قيمة جوائز كل منها 305 آلاف ريال، إلى جانب بطولات الخيل سعودية الأصل والمنشأ، التي تشمل ست بطولات بجوائز تصل إلى 345 ألف ريال للمراكز الخمسة الأولى، وسط مشاركة واسعة من أبرز المرابط والخيل المتنافسة محليًا ودوليًا.
ويعكس العرض مستوى التطور الذي بلغته المملكة في تنظيم بطولات جمال الخيل، من خلال تطبيق معايير تحكيم دقيقة يشرف عليها خبراء منظمة "الإيكاهو"، ومنظومة احترافية يمتلكها مركز الملك عبدالعزيز، بوصفه مرجعًا معتمدًا في سجلات الخيل والمحافظة على نقاء سلالاتها.
ومن المنتظر أن يشهد الحدث حضورًا واسعًا من المهتمين ومحبي الخيل، في أجواء تعكس شغف الإنسان السعودي بالخيل العربية واعتزازه بإرثها الممتد عبر التاريخ.