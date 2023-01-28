"الحج" تدعو أصحاب المساكن لتصريح منشآتهم.. استعداداً لموسم حج هذا العام

وأوضحت الوزارة أن صدور الموافقة الكريمة على عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة فيروس "كوفيد – 19"، دفعت بكافة الجهات العاملة في منظومة الحج إلى بدء أعمال الاستعداد الاستباقية لاستقبال حجاج بيت الله في وقت مبكر، من خلال تشجيع ملاك المساكن للتقدم بطلب التصاريح عبر "لجنة إسكان الحجاج" وفق الآلية المتبعة والمُعلن عنها.