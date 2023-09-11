انطلاق فعاليات معسكر "مسبار 7" بجامعة الملك فهد بالظهران بمشاركة 121 طالباً

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، انطلقت أمس فعاليات المعسكر العلمي السابع لأيتام المملكة "مسبار 7" الذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية لمدة ثلاثة أشهر، بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومشاركة 121 طالباً وطالبةً بالصف الثالث الثانوي يشرف عليهم 10 تربويين.
ويهدف المعسكر إلى تعريف الطلاب بأحدث التخصصات الجامعية الواعدة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأولويات التنمية ومقتضياتها وتخدم مرتكزات رؤية المملكة 2030 وتحقق أهدافها، إلى جانب اكتشاف اهتمامات المشاركين وصناعة مبتكرين اجتماعيين مزودين بمنهجية واضحة وأدوات عملية، وزيادة الأثر المعرفي في مجالات المستقبل العلمية، وتنمية المهارات المعرفية والاجتماعية، ورفع روح المنافسة والعمل ضمن الفريق وزيادة مدارك وأدوات التفكير.
ويتضمن المعسكر مسارات علمية للطلاب في مجال الطيران والفضاء وتصميم وتطوير الألعاب والكيمياء وعلم المواد والابتكار والتصميم الهندسي، ويتيح للطالبات مسارات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومبادئ الأمن السيبراني والطاقة المتجددة والهندسة الحيوية وتطبيقاتها.