انطلاق فعاليات معسكر "مسبار 7" بجامعة الملك فهد بالظهران بمشاركة 121 طالباً

ويهدف المعسكر إلى تعريف الطلاب بأحدث التخصصات الجامعية الواعدة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأولويات التنمية ومقتضياتها وتخدم مرتكزات رؤية المملكة 2030 وتحقق أهدافها، إلى جانب اكتشاف اهتمامات المشاركين وصناعة مبتكرين اجتماعيين مزودين بمنهجية واضحة وأدوات عملية، وزيادة الأثر المعرفي في مجالات المستقبل العلمية، وتنمية المهارات المعرفية والاجتماعية، ورفع روح المنافسة والعمل ضمن الفريق وزيادة مدارك وأدوات التفكير.