"العتيبي": تحديد يوم العلم موافق لإقراره بشكله الحالي بمرسوم في عهد الملك عبدالعزيز

أوضح أستاذ التاريخ والحضارة المشارك بالجامعة الإسلامية الدكتور فوزي بن عناد العتيبي؛ أنه اُختير يوم 11 مارس ليكون يوم العلم السعودي بمرسوم ملكي صدر في تاريخ 9-8-1444هـ وقد تم تحديد هذا اليوم موافقًا ليوم إقرار العلم السعودي بشكله الحالي والذي صدر في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله في تاريخ 27-12-1355هـ/ 11-3-1937م.
وقال لـ"سبق": "العلم السعودي له امتداد تاريخي يعود لأكثر من ثلاثة قرون من الزمن إلى عهد المؤسس محمد بن سعود رحمه الله، فتحت رايته- التي يتوسطها شعار التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله- تم تأسيس هذه البلاد المباركة، فقد كان شعارًا يجتمع حوله أبناء هذه البلاد المباركة أثناء مرحلة التأسيس وتحت رايته قدموا التضحيات والملاحم البطولية التي مازال التاريخ يسجل أصداءها".
واختتم: "واستمر هذا الشعار طوال عهد الدولة السعودية حتى عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، والذي أُضيف إليه السيف تحت راية التوحيد كرمز للقوة والأنفة والحزم، ويأتي هذا المرسوم الملكي اليوم للتشديد على أهمية العلم ودلالاته كقوة الدولة وسيادتها ورمزًا للتلاحم والوحدة الوطنية.