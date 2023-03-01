"العتيبي": تحديد يوم العلم موافق لإقراره بشكله الحالي بمرسوم في عهد الملك عبدالعزيز

وقال لـ"سبق": "العلم السعودي له امتداد تاريخي يعود لأكثر من ثلاثة قرون من الزمن إلى عهد المؤسس محمد بن سعود رحمه الله، فتحت رايته- التي يتوسطها شعار التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله- تم تأسيس هذه البلاد المباركة، فقد كان شعارًا يجتمع حوله أبناء هذه البلاد المباركة أثناء مرحلة التأسيس وتحت رايته قدموا التضحيات والملاحم البطولية التي مازال التاريخ يسجل أصداءها".