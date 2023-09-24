مكة المكرمة: تحسن فرص الأمطار على العديد من محافظات المنطقة يوم الأربعاء

وتشير ذات المخرجات إلى أن هناك تحسنًا واتساعًا في نطاق تشكّل السحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الأربعاء، على العديد من محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة؛ بما فيها الطائف، ويرافقها هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد ونشاط في الرياح الهابطة.