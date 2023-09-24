مكة المكرمة: تحسن فرص الأمطار على العديد من محافظات المنطقة يوم الأربعاء

تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن تبقى فرص الأمطار بشكل محدود إجمالًا على المرتفعات الشرقية والجنوبية من منطقة مكة المكرمة خلال الأيام القليلة القادمة.
وتشير ذات المخرجات إلى أن هناك تحسنًا واتساعًا في نطاق تشكّل السحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الأربعاء، على العديد من محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة؛ بما فيها الطائف، ويرافقها هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد ونشاط في الرياح الهابطة.
كما لا يُستبعد أيضًا أن تمتد بعض السحب الركامية الماطرة لأحياء من مدينة مكة المكرمة؛ وخاصة الجنوبية منها؛ ولكن يستدعي ذلك المتابعة الآنية في حينها.