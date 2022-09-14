مؤتمر "مستقبل التحلية" يختم فعالياته بمناقشة الفرص ومسارات الابتكار وخفض التكاليف

اختتم مؤتمر "مستقبل التحلية" الذي احتضنته الرياض في الفترة من 11 وحتى 13 سبتمبر 2022م، بعددٍ من ورش العمل وحلقات النقاش بين مجموعة من أبرز الخبراء والمتخصصين في مجال تحلية المياه والصناعة، والتي أسهمت في فتح أفاقٍ جديدة في ذلك المجال.