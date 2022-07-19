"الأرصاد": طقس شديد الحرارة لا يُستبعد ظهور العوالق الترابية على الشرقية والرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية تتحول تدريجياً شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج.