بلغة الأرقام.. "رئاسة الحرمين" تستعرض جهودها لخدمة زوار بيت الله الحرام اليوم

كشفت رئاسة الحرمين الشريفين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن 49 ألف شخص من زوار بيت الله الحرام استفادوا من مركز التوعية الرقمية وتم استهلاك أكثر 15 ألف لتر من المعطرات والمطهرات كما تم تعقيم السجاد بأكثر من 25 ألف لتر وتعقيم الأسطح بأكثر من 44 ألف لتر من المعقمات وبأكثر من 3 آلاف لتر بالبايوكير.
وأشارت إلى أن أكثر من 75 ألف شخص استفادوا من الإرشاد المكاني باللغات وبرنامج "نرشدكم بلغتكم"، كما زار معرض الكسوة والترجمة قرابة 8 آلاف زائر ووزع أكثر من 11 ألف كتيب ومطوية، فيما استفاد ما يقارب 15 ألف شخص من مبادرة توعية المعتمر بلغته بينما زار مركز الرئاسة الثقافي والفكري ومعرض الفتوى 1700 شخص.