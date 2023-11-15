"موسم الرياض" يشهد مليوني زائر خلال أسبوعين منذ انطلاق الفعاليات

وصل عدد زوار موسم الرياض 2023، إلى مليوني زائر خلال أسبوعين منذ أن انطلقت فعالياته تحت شعار "Big Time" في مناطقه المتنوعة التي تمثل أحد أبرز الخيارات الترفيهية محلياً وعالمياً، ويستمر الموسم في حصد الأرقام المليونية في عدد زائريه منذ بدء نسخته الأولى وحتى النسخة الرابعة، متجاوزاً بذلك توقعات ومخيلات الجمهور فيما قدمه وما سيقدمه من ترفيه.