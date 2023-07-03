"الحج والعمرة": مستعدون لاستقبال نحو 700 ألف حاج في المدينة المنوّرة

وأوضح أن الحافلات التي خرجت من مكة المكرّمة وصل منها ما يقارب 850 حافلة تحمل 35 ألف حاج وحاجة، مؤكداً أن العمل يجري على قدمٍ وساق من أجل تجهيز الخدمات كافة لضيوف الرحمن.