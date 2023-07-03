"الحج والعمرة": مستعدون لاستقبال نحو 700 ألف حاج في المدينة المنوّرة

قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنوّرة محمد البيجاوي؛ إن المدينة المنورة تتأهب وتستعد بكل إمكاناتها البشرية والمادية لاستقبال نحو 700 ألف حاج وحاجة قادمين من الشعائر المقدّسة بمكة المكرّمة.
وأضاف في حديث لقناة "الإخبارية"، سيصل اليوم ما يقارب 80 ألف حاج، مشيراً إلى خروج ما يقارب من 2400 حافلة من مكة المكرّمة تتجه نحو المدينة المنوّرة.
وأوضح أن الحافلات التي خرجت من مكة المكرّمة وصل منها ما يقارب 850 حافلة تحمل 35 ألف حاج وحاجة، مؤكداً أن العمل يجري على قدمٍ وساق من أجل تجهيز الخدمات كافة لضيوف الرحمن.