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"عبدالعزيز بن سلمان": علاقاتنا مع اليابان في مجال الطاقة منذ أكثر من 50 عامًا راسخة ومستمرة في النمو والتنوع

قال: الشراكة بيننا تعززت بشكل كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030