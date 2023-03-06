القيادة تهنئ رئيس جمهورية غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، بهذه المناسبة.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.