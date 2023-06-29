"فهد بن عبد الرحمن": جهود القيادة الرشيدة أثمرت نجاحًا لموسم الحج

هنأ الأمير فهد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك نجاح موسم الحج، داعيًا بموفور الصحة والسلامة وطول العمر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وللمملكة والشعب السعودي بالازدهار.
وقال الأمير فهد إن عيد الأضحى يأتي على المملكة، وهي تتمتع بالكثير من النمو والتقدم الاستثنائي في جميع المجالات، التي أولتها رؤية 2030 عنايتها واهتمامها، إلى أن طرقت أبواب العالمية فيما حققته من نجاحات كثيرة وعديدة، مؤكدًا أن النجاحات السعودية المتحققة على أرض الواقع، شهدت بها المنظمات الدولية، التي أكدت أن المملكة تحقق كل ما تسعى إليه وتطمح فيه، معتمدة على إصرار قيادتها، وعزيمة شعبها على صنع المستحيل.
ورأى الأمير فهد بن عبد الرحمن أن ما تحقق في موسم الحج الحالي، لهو إنجاز كبير ونوعي، يُضاف إلى الكثير من الإنجازات التي حققتها المملكة في مواسم الحج الماضية، وأثبتت للعالم أن السعودية أقدر بلاد المعمورة في إدارة الحشود البشرية في وقت محدد، ونطاق مكاني معلوم، مع تأمين كل سبل السلامة الصحية والأمنية والخدمات كافة لهم.
وتابع الأمير فهد قائلاً: "ما تشهده المملكة هو نتاج طبيعي للجهود الاستثنائية التي تبذلها القيادة الرشيدة، وأسأل الله العلي القدير أن يعيد مناسبة العيد المبارك على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهما ينعمان بالصحة والعافية، وأن يديم على الوطن الغالي وشعبه الوفي الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم".