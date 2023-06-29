"فهد بن عبد الرحمن": جهود القيادة الرشيدة أثمرت نجاحًا لموسم الحج

وقال الأمير فهد إن عيد الأضحى يأتي على المملكة، وهي تتمتع بالكثير من النمو والتقدم الاستثنائي في جميع المجالات، التي أولتها رؤية 2030 عنايتها واهتمامها، إلى أن طرقت أبواب العالمية فيما حققته من نجاحات كثيرة وعديدة، مؤكدًا أن النجاحات السعودية المتحققة على أرض الواقع، شهدت بها المنظمات الدولية، التي أكدت أن المملكة تحقق كل ما تسعى إليه وتطمح فيه، معتمدة على إصرار قيادتها، وعزيمة شعبها على صنع المستحيل.