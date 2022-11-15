فتح باب التطوع لخدمة ضيوف الرحمن لموسمي رمضان والحج.. قدّم من هنا

يُذكر أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، أكمل 19 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن، بعدد من الأنشطة المختلفة، منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، وعدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن. وتأتي تلك الأنشطة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.