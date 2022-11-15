فتح باب التطوع لخدمة ضيوف الرحمن لموسمي رمضان والحج.. قدّم من هنا

أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التطوع للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك من خلال أنشطة "الخدمة الشريفة" في برنامج "شباب مكة في خدمتك" لموسمي رمضان والحج لعام 1444هـ، من 3/ 5 إلى 30/ 5/ 1444هـ.
ودعا نائب المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور عبدالرحمن الغامدي، الشباب الراغبين في المشاركة في الأنشطة الموسمية إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع برنامج شباب مكة: www.shbabmakkah.com.
يُذكر أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، أكمل 19 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن، بعدد من الأنشطة المختلفة، منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، وعدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن. وتأتي تلك الأنشطة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.