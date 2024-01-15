"إغاثي الملك سلمان".. 2.670 مشروعًا في 95 دولة بأكثر من 6.5 مليار دولار

وعرج "الجطيلي" على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في العمل التطوعي عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة التي بلغت 569 برنامجًا تعليميًا وتدريبيًا وطبيًا نفذت في 38 دولة حول العالم، استفاد منها أكثر من مليون و292 ألف فرد، وتم من خلالها إجراء ما يزيد على 147 ألف عملية جراحية، مستذكرًا البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية الذي أضحى علامة فارقة ومرجعًا دوليًا بمجاله، حيث استطاع منذ إنشائه في عام 1990م دراسة 133 حالة من 24 دولة في 3 قارات حول العالم، وإجراء 59 عملية جراحية لفصل توأم سيامي وطفيلي.