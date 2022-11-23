محافظ الأحساء يفتتح معرض الكتاب الثاني بجامعة الملك فيصل

افتتح صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، معرض الكتاب الثاني الذي تنظمه جامعة الملك فيصل في بهو عمادة شؤون الطلاب؛ وذلك خلال الفترة من 29 ربيع الآخر إلى 5 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 23 إلى 29 نوفمبر 2022، بحضور أصحاب السمو والمعالي وعدد من المسؤولين والمهتمين والمختصين؛ وذلك في بهو عمادة شؤون الطلاب بمقر الجامعة.
ويأتي افتتاح سموه للمعرض؛ للإسهام في تعزيز وتسريع تمكين "الاقتصاد الثقافي" التنموي؛ ليكون أحد روافد تنويع القاعدة الاقتصادية لمحافظة الأحساء، من خلال تنشيط سياحة معارض الكتب، وزيادة المحتوى المحلي غير النفطي.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن نحو 70 دار نشر من كبرى دور النشر الممثلة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث غير الربحي، يشاركون في المعرض، إضافة إلى مشاركة دارة الملك عبدالعزيز ضيف شرف في المعرض.
وبيّن أن المعرض جاء في إطار الدور المعرفي والثقافي المجتمعي الذي تضطلع به جامعة الملك فيصل كمؤسسة تعليمية كبرى في المنطقة الشرقية، كما يأتي امتدادًا لإرث واحة الأحساء العلمي والتاريخي والثقافي والاجتماعي الممتد عبر قرون. ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للزوار يوميًّا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً.