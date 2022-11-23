محافظ الأحساء يفتتح معرض الكتاب الثاني بجامعة الملك فيصل

وبيّن أن المعرض جاء في إطار الدور المعرفي والثقافي المجتمعي الذي تضطلع به جامعة الملك فيصل كمؤسسة تعليمية كبرى في المنطقة الشرقية، كما يأتي امتدادًا لإرث واحة الأحساء العلمي والتاريخي والثقافي والاجتماعي الممتد عبر قرون. ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للزوار يوميًّا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً.