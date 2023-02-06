ولي العهد يُقدِّم التعازي للرئيس التركي وأهالي ضحايا الزلزال

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم الاثنين بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، قدَّم خلاله التعازي لفخامته، ولشعب تركيا الشقيق، وأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له الجمهورية التركية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا سموه -حفظه الله- وقوف السعودية ومساندتها للجمهورية التركية لتجاوُز هذه الكارثة الطبيعية.