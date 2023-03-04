موجز "سبق" الأسبوعي: بأمر الملك.. 11 مارس من كل عام يومًا للعلم.. و"الطائرات الإنسانية" تهبط في أوكرانيا وسوريا وتركيا

كان العلم الوطني في صدارة أخبار الأسبوع الماضي، تلك الراية الخضراء التي رافقت الدولة السعودية منذ بداية تأسيسها، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًا ليكون 11 مارس يومًا خاصًا بالعلم باسم "يوم العلم".
كما سجّلت السعودية حضورها في المشهد الإنساني بتبرعات وطائرات إغاثية لأوكرانيا وحلب المنكوبة كذلك ضحايا زلزال تركيا.
وفي الميدان الرياضي، ترشّح الهلال السعودي إلى نهائي دوري الأبطال بعد أن أقصى نظيره الدحيل القطري من دور نصف نهائي دوري الأبطال، بنتيجة تاريخية 7 / 0، كما فاز الهدف الثالث للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بمرمى ضمك؛ بجائزة أجمل هدف في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين "جولة يوم التأسيس"، بحسب استطلاع الجماهير.
ودوليًا أعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي من خلال مطالبته بـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية.
صدر أمرٌ ملكي يقضي بأن يكون يوم (11 مارس) من كل عامٍ يومًا خاصًا بالعَلم باسم (يوم العَلم).
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)- حفظه الله-، أُقيم حفل إعلان الحزمة الأولى من مشروعات الشركات الكبرى (شريك)، المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، المصمم خصيصًا لدعم الشركات السعودية الكبرى؛ لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية السعودية 2030.
قال أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف: إن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، رصد بعض المشاكل بنفسه وعبر الهاتف النقال، عندما كان في جولة،
وأوضح أن ولي العهد -حفظه الله- استدعاه إلى القصر للنقاش، ثم أراه بعض تلك الصور التي التقطها من الرياض.
حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022؛ حيث كانت القيمة المحققة هي 4.9%، وذلك حسب منظمة العمل الدولية (ILO) في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنويًا حول إنتاجية العامل.
استطاعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (2.015.116) حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميمًا لفروع الوزارة بمناطق المملكة يتضمن التعليمات الخاصة لعمل منسوبي المساجد وضوابط وتعليمات لتهيئة المساجد وتنفيذ مشروعات تفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ.
أعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي من خلال مطالبته بـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية.
غادرت طائرتان إغاثيتان مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهتين إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحملان 168 طنًا من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.
بدأت بنهاية دوام الخميس الماضي إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، لجميع مراحل التعليم العام، بعد انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج
ضبطت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية (13) مقيمًا من الجنسية الباكستانية؛ لانتحالهم صفة غير صحيحة والاحتيال على عدد من الأشخاص بالاتصال عليهم وإرسال رسائل نصية لهم تتضمن تعطل بطاقاتهم البنكية وضرورة تحديثها للحصول على الأرقام السرية لحساباتهم الشخصية وسحب مبالغ مالية منها، بالتعاون مع شخص من الجنسية نفسها خارج المملكة، وضُبط بحوزتهم (28) هاتفًا متنقلاً، و(30) شريحة اتصال لذلك وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل عن أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف إنتاج 800 ألف طن من الكيماويات المتخصصة، وإنشاء 15 مصنعًا للتقنيات الحديثة ومستشعرات إنترنت الأشياء، وزيادة صادرات منتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف.
رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر عرقة بالرياض، وأصدر المجلس عدة قرارات.
فاز الهدف الثالث للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، بمرمى ضمك؛ بجائزة أجمل هدف في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين "جولة يوم التأسيس"، بحسب استطلاع الجماهير.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق منتدى القطاع الخاص.
وأوضح الصندوق أن المنتدى الذي يُقام يومَي 14 و15 مارس 2023 بالرياض يجمع مختلف المستثمرين والمورّدين بشركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
تأهّل فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم "كبير آسيا ووصيف العالم"، لنهائي دوري أبطال آسيا 2022، بعد أن أقصى نظيره الدحيل القطري من دور نصف نهائي دوري الأبطال، بنتيجة تاريخية 7 / 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، على أرض ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية "الدوحة"، بقيادة الحكم الكوري "كو هيونغ جين"، ليضرب الهلال موعدًا مع نظيره "أوراوا الياباني" في النهائي المرتقب.
تأهل لنهائيات مسابقة القرآن والأذان العالمية "عطر الكلام"، 50 متسابقًا من 28 دولة في أربع قارات، بعد تجاوزهم المراحل الإلكترونية التي انطلقت في 4 يناير الماضي، فيما سيكملون منافساتهم النهائية أمام لجنة التحكيم في العاصمة الرياض خلال شهر رمضان المبارك.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 2.264 بطانية و2.264 فرش نوم في بلدة جنديرس بمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 3.142 فردًا من متضرري الزلزال.
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية لمتضرري الزلزال في قرية كويولو التابعة لولاية أضنة بتركيا، حيث نزح إليها أكثر من 6.000 نسمة تقريبًا.