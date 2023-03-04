موجز "سبق" الأسبوعي: بأمر الملك.. 11 مارس من كل عام يومًا للعلم.. و"الطائرات الإنسانية" تهبط في أوكرانيا وسوريا وتركيا

قال أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف: إن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، رصد بعض المشاكل بنفسه وعبر الهاتف النقال، عندما كان في جولة،

وأوضح أن ولي العهد -حفظه الله- استدعاه إلى القصر للنقاش، ثم أراه بعض تلك الصور التي التقطها من الرياض.