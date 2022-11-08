المشاركون في قمة المناخ يؤكدون أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية المناخ وتأمين الطاقة

بدوره، قال رئيس الرأس الأخضر "خوسيه ماريا" في كلمته: إن التغيرات المناخية وآثارها تُشكّل أكبر المخاطر التي تواجه البشرية، وتواجه قدرتها على مكافحتها وتخفيفها، مبيناً أن مواجهتها تعتمد بشكل أساسي على التضامن بين البلدان وجمع الجهود الرامية إلى إيجاد حلول عملية وفعالة على المستوى العالمي للتصدي للتغيرات المناخية.