نائب أمير تبوك يطّلع على سير عمل مشروعات أمانة المنطقة

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، أمينَ تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، وعددًا من قيادات الأمانة، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي.