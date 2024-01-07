نائب أمير تبوك يطّلع على سير عمل مشروعات أمانة المنطقة

اطّلع نائبُ أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، على سير العمل في المشروعات التي تنفّذها أمانة المنطقة بمحافظاتها.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، أمينَ تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، وعددًا من قيادات الأمانة، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي.
وشاهد الأميرُ "خالد" خلال اللقاء، عرضًا مرئيًّا عن تلك المشروعات، مستمعًا إلى شرحٍ من المهندس "اليوسف" عن مراحل ونسب الإنجاز فيها.
واستمع إلى الخطط المستقبلية لأمانة تبوك والمشروعات الاستثمارية، والأخرى النوعية التي توائم احتياجات المنطقة وسكانها، وتحقّق توجهات المستثمرين ورغباتهم.
كما اطّلع نائبُ أمير منطقة تبوك على تقريرٍ عن مشروع "بهجة" لتحويل المساحات غير المستغلّة إلى مناطق نشطة، في إطار جهود الأمانة لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المنطقة والمناطق السكنية بها؛ لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
ونوّه إلى ما توليه القيادة الحكيمة، أيدها الله، من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن والمقيم من المشروعات التنموية.