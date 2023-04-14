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بالفيديو.. "شلالات العلية" ترسم لوحات فنية ومناظر جمالية خلابة شمال الحريق
دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء.. و"الغميجان" رصدها وخصّ بها "سبق"
شكَّلت الأمطار التي هطلت بغزارة اليوم على جبال طويق، وتحديدًا شمال محافظة الحريق، مناظر طبيعية بديعة، دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار في تلك المناطق.
وتدفقت شلالات "العلية" بفعل الأمطار الغزيرة، مُشكِّلةً لوحات فنية ومناظر جمالية ساحرة، أسرت القلوب، واستهوت المتنزهين ومحبي البر.
وحظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالأجهزة الحديثة المتنوعة، ودفع هذا المنظر الخلاب المصور "عبدالله الغميجان " إلى التقاط صور ومقطع فيديو بالكاميرا الخاصة به لشلالات العلية عند تدفُّق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية، وخصّ بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.