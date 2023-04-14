بالفيديو.. "شلالات العلية" ترسم لوحات فنية ومناظر جمالية خلابة شمال الحريق

وحظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالأجهزة الحديثة المتنوعة، ودفع هذا المنظر الخلاب المصور "عبدالله الغميجان " إلى التقاط صور ومقطع فيديو بالكاميرا الخاصة به لشلالات العلية عند تدفُّق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية، وخصّ بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.