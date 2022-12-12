"نادرات الدوسري" تتصدر شوط بيرق المؤسس لفئة المجاهيم في مهرجان الإبل

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم نتائج الفائزين في الشوط، حيث حصل على المركز الثاني المواطن براك بن ناصر الدوسري بالمنقية "مدويات"، وحلت في المركز الثالث منقية "فزاعات" لمالكها المواطن شويمي ناصر الدوسري، وحصل على المركز الرابع الإماراتي عوض سالم المنهالي بمنقيته "بوسلحاقة"، فيما جاء في المركز الخامس المواطن عماش هويشل الدوسري بالمنقية "العماشات" .