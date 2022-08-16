"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تستمر الحالة في الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات، حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر الأربعاء.