"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وتبوك والشرقية وجازان والرياض والقصيم.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة عسير تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والخفجي والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تستمر الحالة في الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات، حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بقعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.