"سعود الطبية": صرْف مليون و700 ألف وصفة علاجية خلال النصف الأول لـ2022

وأشارت "البريكي" إلى أن عدد المستفيدين من خدمة توصيل البريد الدوائي خلال النصف الأول لعام 2022م، بلغ 1754 مريضًا؛ علمًا بأن عدد الوصفات في النصف الأول من العام الماضي كانت أكثر من مليون و300 ألف.