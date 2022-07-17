"سعود الطبية": صرْف مليون و700 ألف وصفة علاجية خلال النصف الأول لـ2022

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية- عن صرف حوالى مليون و700 ألف وصفة علاجية خلال النصف الأول من عام 2022م.
وأوضحت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية أماني البريكي، أنه تم تفعيل عيادة خارجية للصيدلة السريرية (تقييم علاجات الغدد الصماء)، وهذه العيادة التي يقودها الصيدلاني هي الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة لإدارة الأمراض المزمنة، بما فيها أمراض الغدد الصماء عمومًا، وغير المقتصرة على السكري.
وأضافت "البريكي": أقامت الإدارة خلال النصف الأول من هذا العام ندوة التحديثات العلاجية لما بعد الجائحة عن العلاجات الناشئة والجديدة بمشاركة 18 متحدثًا.
وأشارت "البريكي" إلى أن عدد المستفيدين من خدمة توصيل البريد الدوائي خلال النصف الأول لعام 2022م، بلغ 1754 مريضًا؛ علمًا بأن عدد الوصفات في النصف الأول من العام الماضي كانت أكثر من مليون و300 ألف.
يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق تجمع الرياض الصحي الأول.