كلٌّ حسب خبرته وطاقته.. دعوة للأفراد والجهات للانضمام لحملة "مشروع رابح"

وبيّن أن القطاع غير الربحي في المملكة قد صار -في إطار التحول التنموي الهائل الذي يشهده الوطن على كل الأصعدة- يشكل فرصة واعدة للقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، لتحقيق التكامل والشراكة بينها وبين القطاع الحكومي، وتعظيم أدوارها في المجتمع، إضافة إلى كونه يوفر فرصًا ثرية لمواطني ومواطنات المملكة بمختلف أعمارهم وفئاتهم، والذين يتمتعون بطاقات عالية وجهود متفردة تعكس إيمانهم بالأثر الكبير لأدوار القطاع وإسهامه في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تنعكس على تحسين جودة حياتهم؛ لا سيما وأن العمل التنموي غير الربحي يُعتبر قيمة أصيلة وراسخة لدى أفراد هذا المجتمع.