"التعاون الإسلامي" ترحب بالتوقيع على إنشاء الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية في منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت، وذلك خلال الفعالية التي جرى تنظيمها في نيويورك أمس، بحضور مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، ونائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والمديرة العامة لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والمشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.