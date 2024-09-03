منصة سيارة تغلق جولة استثمارية (Series C) بقيمة 225 مليون ريال سعودي (60 مليون دولار أمريكي) بقيادة ارتال المالية

نجحت شركة سيارة، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في قطاع بيع السيارات، في جمع أكثر من 225 مليون ريال سعودي (60 مليون دولار أمريكي) من مجموعة من المستثمرين في جولتها الاستثمارية الأخيرة (Series C). وقادت الجولة الاستثمارية شركة ارتال المالية، وهي شركة إدارة استثمارات مستقلة مقرها الرياض، من خلال صندوق ارتال لفرص النمو. وشارك في الجولة مستثمرون بارزون آخرون، بما في ذلك شركة علم، وImpact46، والتعاونية للتأمين، ودراية فنشرز ، ويوسف الرشيدي (مؤسس موقع حراج). ويتضمن المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه ديون جريئة (Venture Debt) بقيمة 20 مليون دولار من شركة PFG.
يعد هذا الاستثمار الثاني من قبل صندوق ارتال فرص النمو، وهو صندوق ملكية خاصة يهدف إلى الاستثمار في الشركات التقنية النامية في المملكة ودول الخليج بحجم صندوق مستهدف يبلغ 500 مليون ريال سعودي، وذلك بعد استثماره في شركة فلاي أكيد السنة الماضية.
سيتم استخدام متحصلات الجولة الاستثمارية لتعزيز خطط النمو الطموحة لشركة سيارة، مما يعزز من موقعها القيادي في سوق السيارات المستعملة في المملكة. منذ تأسيسها في عام 2015، تطورت سيارة من منصة إعلانات رقمية إلى منصة تجارة الكترونية شاملة تركز بشكل كبير على تحسين تجربة الشراء للعملاء في سوق السيارات المستعملة. نجحت سيارة في تحقيق نمو عالي خلال السنتين الماضية، حيث تقوم ببيع أكثر من 12 الف سيارة سنوياً.
معلقًا على الاستثمار، قال صلاح الشارف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سيارة: "سعداء لحصولنا على دعم مستثمرين مرموقين بقيادة ارتال المالية ونطمح أن يمكننا هذا الاستثمار من إكمال مسيرتنا في تطوير تجربة شراء السيارات في المنطقة وتعزيز قيمتنا المضافة في سوق السيارات المستعملة. إن النجاح التشغيلي اللي اثبتته الشركة في توريد المخزون وفحص السيارات المستعملة وإعادة تأهيلها وعرضها عبر الانترنت ساهم في الرقي بقطاع بيع السيارات المستعملة، ومع هذا الاستثمارالجديد نهدف إلى توسيع نطاق خدماتنا وتحسينها بشكل أكبر."
وأضاف ريان الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة ارتال المالية: "إن نهج شركة سيارة المبتكر في سوق السيارات المستعملة يتماشى تمامًا مع استراتيجيتنا الاستثمارية. نرى إمكانيات كبيرة في نموذج العمل المتبع من قبل الشركة ونحن واثقون من أن استثمارنا سيساعد الشركة في الوصول إلى مستويات جديدة. هذه الجولة الاستثمارية تعكس التزامنا بدعم الشركات التقنية التي تعزز النمو الاقتصادي وتخلق قيمة كبيرة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي."
وعلق وسيم مكحل، رئيس الاستثمارات البديلة في شركة ارتال المالية: "نسعد بدعمنا لشركة سيارة في هذه المرحلة الجديدة من النمو. إن قدرتهم على دمج التقنية مع عمليات بيع السيارات التقليدية لم تحسن فقط الكفاءة بل زادت أيضًا من رضا العملاء. نحن نتطلع إلى رؤية شركة سيارة تستمر في الابتكار والريادة في السوق."
تأسست شركة سيارة عام 2015، وهي أكبر منصة لبيع السيارات عبر الإنترنت في السعودية، وتقدم أوسع تشكيلة من السيارات الجديدة والمستعملة. تغطي جميع المدن والمناطق الرئيسية في المملكة، وتوفر للعملاء تجربة مميزة سواء كانوا يبحثون عن الشراء نقداً أو من خلال خيارات التمويل. ومن مبدأ الالتزام بالشفافية، يتم عرض جميع السيارات المستعملة مع تقارير فحص مفصلة، بالإضافة إلى ضمان استرداد الأموال لمدة 10 أيام، وضمان لمدة سنة واحدة. ومع التركيز المتزايد على بيع السيارات المستعملة بأفضل خيارات التمويل، تهدف شركة سيارة إلى بناء علامة تجارية رائدة في سوق السيارات المستعملة المتشعب والذي تدار معظم الأعمال فيه بشكل تقليدي، حيث قامت شركة سيارة من خلال حلولها بسد الفجوة الكبيرة في توفير التقنية وتقديم جودة عالية. إن شركة سيارة تعمل على تغيير طريقة شراء وبيع السيارات للأفراد والشركات، حيث تجمع بين الراحة، وتوفير الخيارات، والثقة في كل عملية بيع. أما بالنسبة لمصنعي وموزعي السيارات، فإن شركة سيارة هي بمثابة شريك استراتيجي، حيث تقدم منصة متطورة لتوسيع نطاق السوق، وتعزيز انتشار العلامة التجارية، وتسريع المبيعات من خلال القدرات الرقمية المتقدمة.
ارتال المالية هي مؤسسة سوق مالية سعودية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لتقديم خدمات إدارة الاستثمارات. يقع مكتبها الرئيسي في الرياض وتدير أصولاً تزيد قيمتها عن 2.7 مليار ريال سعودي. تكرس ارتال المالية جهودها للاستثمار في فرص واعدة وذلك عبر الأسواق العامة والخاصة، بهدف تحقيق عوائد اسثمارية مجزية لعملائها.