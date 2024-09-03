منصة سيارة تغلق جولة استثمارية (Series C) بقيمة 225 مليون ريال سعودي (60 مليون دولار أمريكي) بقيادة ارتال المالية

تأسست شركة سيارة عام 2015، وهي أكبر منصة لبيع السيارات عبر الإنترنت في السعودية، وتقدم أوسع تشكيلة من السيارات الجديدة والمستعملة. تغطي جميع المدن والمناطق الرئيسية في المملكة، وتوفر للعملاء تجربة مميزة سواء كانوا يبحثون عن الشراء نقداً أو من خلال خيارات التمويل. ومن مبدأ الالتزام بالشفافية، يتم عرض جميع السيارات المستعملة مع تقارير فحص مفصلة، بالإضافة إلى ضمان استرداد الأموال لمدة 10 أيام، وضمان لمدة سنة واحدة. ومع التركيز المتزايد على بيع السيارات المستعملة بأفضل خيارات التمويل، تهدف شركة سيارة إلى بناء علامة تجارية رائدة في سوق السيارات المستعملة المتشعب والذي تدار معظم الأعمال فيه بشكل تقليدي، حيث قامت شركة سيارة من خلال حلولها بسد الفجوة الكبيرة في توفير التقنية وتقديم جودة عالية. إن شركة سيارة تعمل على تغيير طريقة شراء وبيع السيارات للأفراد والشركات، حيث تجمع بين الراحة، وتوفير الخيارات، والثقة في كل عملية بيع. أما بالنسبة لمصنعي وموزعي السيارات، فإن شركة سيارة هي بمثابة شريك استراتيجي، حيث تقدم منصة متطورة لتوسيع نطاق السوق، وتعزيز انتشار العلامة التجارية، وتسريع المبيعات من خلال القدرات الرقمية المتقدمة.