محافظة بالرياض تتقاسم "أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم" مع مكة المكرّمة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرمة ووادي الدواسر أعلى درجة حرارة بـ 43 مئوية، فيما سجّلت أبها والباحة وطريف أقل درجة حرارة 18 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة ووادي الدواسر 43 مئوية، وكل من شرورة والخرج 42 درجة، والأحساء 41 درجة، والمدينة المنوّرة وبريدة والدوادمي والصمان والتنهات والدهناء 40 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة وطريف في أدنى القائمة بـ 18 مئوية، تليها عرعر والقريات 19 درجة مئوية، والطائف 20 درجة.
وسجّلت الوجه وينبع وجدة أعلى رطوبة بنسبتَي 90 و85%.