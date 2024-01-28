النيابة العامة: إحالة 3 مواطنين و3 وافدين للمحكمة بتهمة الغش التجاري

وأكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للمنتجات التجارية، وحمايتها من سلوكيات الغش الآثمة، وأن من يمارس أي سلوك ينطوي على الغش التجاري، سيكون عرضة للمساءلة الجزائية.